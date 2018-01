Bulgaria, Borissov supera voto sfiducia

In Bulgaria il governo del premier conservatore Boyko Borissov, che dall'inizio dell'anno guida la presidenza di turno semestrale della Ue, ha superato indenne oggi in parlamento una mozione di sfiducia presentata dall'opposizione socialista, che accusa l'esecutivo di non combattere al meglio la corruzione dilagante nel Paese. I voti contrari alla sfiducia sono stati 131, rispetti ai 103 favorevoli. Il parlamento di Sofia e' composto da 240 seggi. Si tratta del primo voto sulla fiducia al governo di Borissov, insediatosi lo scorso maggio.