Boom di denunce per stupro in Francia nel 2017

Boom delle denunce per stupro e molestie sessuali in Francia nel 2017, una tendenza a cui ha molto contribuito anche il caso Weinstein negli Stati Uniti. Secondo un rapporto pubblicato oggi dal ministero dell'Interno di Parigi, le denunce per stupro e aggressione sessuale presentate alle forze dell'ordine francesi sono cresciute rispettivamente del 12% e del 10% nel 2017.

In particolare, dopo il caso Weinstein, nel quarto trimestre, il dato è stato in "fortissimo aumento" rispetto allo stesso periodo del 2016, con una crescita del 31,5%.