Macron, la Francia guida sul clima

(ANSA) - DAVOS, 24 GEN - "La Francia deve essere un modello nella lotta al cambiamento climatico". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo intervento al forum di Davos. "Si può creare tanto lavoro, dobbiamo accelerare la strategia verde, soprattutto nella riduzione dell'emissione di C02.

Lanceremo nuove finanziamenti su questo fronte per 'make your planet green again'", ha aggiunto.