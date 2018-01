Senna in piena a Parigi, 'verso 5 metri'

(ANSA) - PARIGI, 23 GEN - Stretta sorveglianza a Parigi e traffico fluviale sospeso per i livelli raggiunti dalla Senna dopo le forti piogge dei giorni scorsi.

Secondo gli ultimi rilievi, il fiume parigino raggiungerà entro questa sera i 5 metri, per crescere domani fino a 5 metri e 70, e raggiungere nel fine settimana il livello di 6 metri, avvicinandosi a quei famosi 6 metri e 10 della piena del giugno 2016 dopo quella storica del 1910. Secondo i meteorologi, molto dipenderà da una nuova perturbazione prevista per giovedì.

Intanto, per le imbarcazioni è impossibile passare sotto ai ponti, con un impatto negativo sull'economia cittadina.

Già bloccate alcune strade e passeggiate lungo la Senna, mentre la polizia parigina suggerisce di tenersi lontani dai ponti a rischio e non lasciare preziosi nei sotterranei o in cantina.

L'allerta fiumi non riguarda solo Parigi ma anche tante altre zone della Francia, con 23 dipartimenti in allerta esondazione.