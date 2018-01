Disposta liquidazione fondazione Navalni

(ANSA) - MOSCA, 22 GEN - Il tribunale distrettuale Meshchansky di Mosca ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia sulla liquidazione della fondazione Pyatoye Vremya Goda (la quinta stagione) che finanzia il lavoro dello staff del leader dell'opposizione Alexei Navalni.

"Il tribunale ha accolto il ricorso della direzione del Ministero della Giustizia", ha detto il giudice Irina Afanasyeva pronunciando la sentenza. Lo riporta Interfax. Allo stesso tempo, gli avvocati della fondazione hanno dichiarato alla corte che le violazioni riscontrate "non sono significative" e che vi si può porre rimedio facilmente. "Riteniamo che la richiesta del Ministero della Giustizia sia illegale, poiché la fondazione è attiva in conformità con la legislazione russa, mentre le violazioni scoperte possono essere sanate", ha detto il legale Ivan Zhdanov annunciando di voler ricorrere in appello.