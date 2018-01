Meghan Markle,'anche Harry è femminista'

(ANSA) - LONDRA, 19 GEN - "Anche Harry è un femminista". E' quanto sostiene Meghan Markle che ieri nel corso di una visita a Cardiff ha rivelato il presunto orientamento del principe e suo futuro sposo, come prontamente hanno rilevato i giornali del Regno. L'ex attrice della serie tv americana 'Suits' nella nuova apparizione pubblica con Harry era circondata dai fan dei reali nel castello della città gallese quando la 23enne Jessica Phillips le ha fatto i complimenti per le sue opinioni. Ma Meghan è stata anche punzecchiata dal Daily Mail che ha sottolineato in prima pagina invece quanto fossero costosi gli abiti che indossava durante la visita: fra borsa di lusso e cappotto firmato si superano le 3mila sterline.