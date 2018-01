Gb: William calvo,si rade capelli a zero

(ANSA) - LONDRA, 19 GEN - Il principe William si arrende alla calvizie incipiente e la stampa britannica si sbizzarrisce in titoli ironici sul suo nuovo taglio a zero, arrendendosi alla prospettiva di un futuro re dalla testa rasata.

"God shave the king", titola fra gli altri il Daily Mirror, storpiando il titolo dell'inno nazionale e adattandolo a quando l'erede al trono diventerà sovrano: così l'originale 'Dio salvi il re' diventa 'Dio rapi il re". Mentre il Sun infierisce pubblicando una foto del principe calvo a tutta pagina. Il 35enne duca di Cambridge da tempo deve affrontare la perdita di capelli che colpisce milioni di uomini in tutto il mondo e per questo è stato ironicamente preso di mira anche all'interno della famiglia reale. Il fratello Harry una volta parlando a un reduce disse che William era "già calvo all'età di 12 anni".