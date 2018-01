Norvegia: voli elettrici entro il 2040

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Tutti i voli a corto raggio delle compagnie aeree norvegesi dovranno essere offerti con aerei completamente elettrici entro il 2040: è la richiesta del gestore aeroportuale del Paese, la società statale Avinor, che in questo modo "punta ad essere il primo al mondo" a passare al trasporto aereo elettrico, ha spiegato il suo amministratore delegato Dag Falk-Petersen.

"Riteniamo che tutti i voli di una durata fino a un'ora e mezza possono essere offerti con aerei interamente elettrici", ha detto Falk-Petersen, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian, aggiungendo che la misura riguarda tutti i voli interni e quelli verso le vicine capitali scandinave.

A breve la Avinor prevede di lanciare una gara d'appalto per la sperimentazione di una rotta commerciale con un aereo elettrico da 19 posti che dovrebbe partire dal 2025.