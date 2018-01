Maltempo, Amsterdam sospende tutti voli. Due i morti

L'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha sospeso oggi tutti i voli e le ferrovie nazionali olandesi hanno bloccato tutti i treni a causa della violenta tempesta sul Paese. Lo scalo ha annunciato in un tweet che i voli sono sospesi "fino a nuovo avviso" in seguito al maltempo. La Klm aveva giù annullato oltre 200 voli prima dell'arrivo della tempesta.

Il bilancio è di almeno due morti nel Paese a causa della violenta tempesta, ha reso noto la polizia. La prima vittima è un uomo di 62 anni colpito sul volto dal ramo di un albero nella provincia di Overijssel, nell'est dell'Olanda. L'altra è un uomo, anche lui di 62 anni, che è caduto da un'altezza di diversi metri nella città di Vuren. La polizia sta indagando sulle cause della morte ma non esclude che sia stato il vento fortissimo.

Disagi per i trasporti a causa del maltempo anche in Belgio, il nord del paese è in stato di allerta arancione per raffiche di vento fino a 100 km/h. Su richiesta della compagnia ferroviaria olandese NS, il treno Thalys opera sulla linea normale. Interrotta l'alta velocità. Lo riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf. Il traffico marittimo è stato interrotto nel porto di Gand: bloccate una decina di navi. Il ponte Zelzate sul canale tra Gand e Terneuzen rimane chiuso per il momento. A Bruxelles e Anversa, i parchi e i cimiteri sono chiusi al pubblico come precauzione, a causa del rischio di caduta di rami. Ad Anversa sono state evacuate alcune case, a causa dei danni causati ad un gasdotto dalla caduta di un albero.

Ed è allerta in Germania per l'uragano Friederike, che attraversa oggi parte del Paese. Il maltempo sta mettendo a dura prova i trasporti pubblici: la circolazione dei treni, in Nordreno-Vestfalia, è stata sospesa, con un impatto sul trasporto sia di breve che di lunga tratta. Molti treni sono stati cancellati anche in Baviera.