Alfano in Romania,rafforzare rapporti Ue

"Da quando la Romania è entrata nell'Unione Europea abbiamo anche un tetto comune dove poter continuare a far crescere e rafforzare i nostri rapporti bilaterali, che è appunto il tetto dell'Unione Europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano parlando con i giornalisti a Bucarest dopo i suoi incontri con il presidente romeno Klaus Iohannis e con il collega Teodor Melescanu. Durante i colloqui Italia e Romania hanno manifestato la volontà di rafforzare ulteriormente il loro già saldo rapportoin materia di scambi commerciali e di interazione e collaborazione all'interno dell'Unione Europea. "Siamo e saremo al fianco della Romania per le proprie ambizioni, per le proprie battaglie ed anche in vista dell'importante appuntamento politico da cui è attesa, cioè la presidenza del semestre europeo", ha aggiunto Alfano.