Russia: rissa fra studenti con coltelli

(ANSA) - MOSCA, 15 GEN - In una scuola a Perm, nella Russia centrale, un ex alunno, espulso dall'istituto per problemi psichici e di droga, ha scatenato una rissa con un suo ex compagno durante la quale molti ragazzi nel tentativo di separarli, sono rimasti feriti in 15, tra cui un'insegnante che che ora versa in gravi condizioni. Il Comitato Investigativo ha dunque smentito la versione di un assalto da parte di giovani mascherati riportata precedentemente da diversi media.

Un'indagine criminale è stata aperto con l'accusa di tentato omicidio di due o più persone e una squadra investigativa è stata inviata sulla scena dell'incidente. I ragazzi feriti hanno un'età compresa fra i 10 e i 16 anni. Una professoressa e due ragazzi di età compresa tra i 15 ei 16 anni sono stati ricoverati nell'ospedale clinico della città e sono in gravi condizioni", si legge nella nota diffusa dal ministero della Sicurezza. I ragazzi che hanno scatenato la rissa hanno 16 anni.

L'insegnante, 47 anni, si trova in rianimazione.