Gentiloni, sì a Trattato con Francia

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Credo sia molto importante che alle relazioni storiche tra Italia e Francia abbiamo deciso di dare una cornice più stabile e più ambiziosa con l'idea, già emersa nel vertice di Lione e che in questo incontro abbiamo messo a fuoco, di mettere al lavoro un gruppo di persone per un Trattato bilaterale italo-francese. Cooperiamo da sempre in modo straordinario ma siamo convinti che possa rendere ancora più forti e sistematiche le nostre relazioni". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi con Emmanuel Macron.