Polonia: via ministri Esteri e Difesa

(ANSA) - VARSAVIA, 9 GEN - Il presidente polacco Andrzej Duda ha nominato oggi alcuni nuovi ministri del governo del premier Mateusz Morawiecki, fra cui Jacek Czputowicz per il dicastero degli Esteri e Mariusz Blaszczak per la Difesa.

Il rimpasto del governo è stato realizzato a poche ore dalla partenza di Morawiecki per Bruxelles, dove è convocato per il primo colloquio sulle minacce allo stato del diritto in Polonia.