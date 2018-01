May ci ripensa su ritorno caccia volpe

(ANSA) - LONDRA, 7 GEN - Theresa May ci ripensa ed evita un impopolare ritorno della caccia alla volpe nel Regno Unito.

La premier conservatrice in un'intervista alla Bbc ha assicurato che in questa legislatura non ci sarà - come lei invece aveva promesso lo scorso maggio, scatenando le polemiche degli ambientalisti - un voto libero in Parlamento per eliminare le restrizioni alla caccia introdotte nel 2004 dall'allora primo ministro laburista, Tony Blair.

La stessa leader Tory ha ammesso che c'è stato un "chiaro messaggio" da parte dell'opinione pubblica del Paese per non toccare il divieto.

L'iniziativa di rivedere il bando era stata fatta dalla May per ragioni prettamente politiche, un mese prima delle elezioni anticipate tenute lo scorso giugno, dalle quali è uscita fortemente indebolita.