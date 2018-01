Austria: Strache, profughi nelle caserme

(ANSA) - BERLINO, 5 GEN - Il vice cancelliere austriaco dell'ultradestra Fpoe, Heinz-Christian Strache, ha affermato in un'intervista tv di poter immaginare "una sistemazione dei profughi nelle caserme". E le sue parole stanno scatenando una bufera di critiche in Austria, tanto che il braccio destro di Sebastian Kurz ha dovuto tentare di ridimensionarle. Il ministro della Difesa, Mario Kunasek, pure dell'Fpoe, ha sostenuto che il provvedimento "al momento non è un tema".