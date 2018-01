Tempesta Eleanor, muore annegata in casa

(ANSA) - PARIGI, 04 GEN - Un'altra vittima in Francia per la nuova ondata di maltempo cominciata l'altro ieri notte con l'arrivo della tempesta Eleanor. Secondo radio France Bleu Isère, una donna di 88 anni è morta annegata per l'inondazione della sua casa di Crêts-en-Belledone, nel dipartimento dell'Isère colpito da forti piogge. Al piano terra dell'abitazione "c'era un metro e ottanta di acqua", annunciano i pompieri di zona. Il maltempo e la tempesta Eleanor hanno causato vittime e danni in tutta la Francia. Finora sono due i morti accertati, 29 i feriti, di cui quattro in condizioni gravi. Ventuno dipartimenti transalpini restano ancora in allerta arancione per pioggia, inondazioni, valanghe e mareggiate, mentre la Corsica è oggetto di gravi incendi dovuti alla tempesta. 15.000 le case ancora senza corrente elettrica.