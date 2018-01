Tempesta Eleanor, stop a centinaia voli

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Voli cancellati negli scali di mezza Europa a causa del passaggio della tempesta Eleanor. A Schiphol ad Amsterdam sono stati cancellati 252 dei 1200 voli programmati per oggi, mentre per gli altri voli si prevedono ritardi fino ad un'ora. Disagi e cancellazioni anche in Svizzera negli scali di Zurigo e Basilea.