Gb: regina racconta le incoronazioni

(ANSA) - LONDRA, 3 GEN - La regina Elisabetta racconta per la prima volta, in un documentario della Bbc, i momenti emozionanti delle incoronazioni alle quali ha preso parte. Il programma, dal titolo non casuale di 'The Coronation', celebra i 65 anni dalla cerimonia alla Westminster Abbey di Londra che vide la sovrana salire sul trono d'Inghilterra. La regina, oltre a parlare di quel giorno cruciale nella sua vita, il 2 giugno 1953, rivive anche l'incoronazione del padre Giorgio VI, nel 1937, quando lei aveva solo 11 anni. "Ho assistito a una incoronazione e sono stata la diretta interessata in un'altra, è piuttosto notevole", ha detto la sovrana col suo solito aplomb agli autori del documentario, nel quale si parla anche dei gioielli della corona.