Gb: caos ospedali per 'crisi invernale'

(ANSA) - LONDRA, 3 GEN - E' "caos" negli ospedali inglesi a causa di una "crisi invernale", come la definiscono i media del Regno Unito, dovuta ai tanti casi di influenza e all'aumento delle patologie respiratorie che hanno paralizzato molti pronto soccorso, dove i tempi di attesa arrivano fino a dodici ore. Per questo sono state adottate alcune misure drastiche, fra cui la creazione di reparti di fortuna e la cancellazione di migliaia di operazioni non urgenti. Il già provato Nhs, il servizio sanitario inglese, sta così vivendo una delle sue peggiori crisi aggravata da problemi di lunga durata come la carenza di personale e la mancanza di fondi. Mentre il ministro della Sanità, Jeremy Hunt, ha chiesto scusa ai pazienti, la premier Theresa May ha elogiato gli sforzi di medici e infermieri rassicurando sul fatto che i servizi dovrebbero tornare alla normalità "il più presto possibile".