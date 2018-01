Gb: arrestati altri sei neonazisti

(ANSA) - LONDRA, 3 GEN - Altri sei aderenti al gruppo neonazista britannico National Action sono stati arrestati per terrorismo dalla polizia inglese delle West Midlands. Si tratta di cinque uomini e una donna, di età compresa fra i 21 e i 37 anni. I fermi seguono la recente incriminazione del leader del gruppo bandito nel 2016 dalle autorità del Regno, Christopher Lythgoe, per aver organizzato un piano per uccidere la deputata laburista Rosie Cooper. Inoltre nelle scorse settimane erano stati compiuti altri arresti, fra cui quelli di tre militari finiti poi sotto processo per la loro adesione a National Action.