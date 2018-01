Francia: detenuti avranno telefono

(ANSA) - PARIGI, 2 GEN - La Francia intende installare un telefono fisso nella cella di ogni detenuto. Il ministero della giustizia di Parigi ha lanciato una gara d'appalto per equipaggiare progressivamente circa 50.000 utenze nei penitenziari del Paese. Chi sconta il carcere potrà telefonare solo ai numeri autorizzati dall'amministrazione penitenziaria.

Le prime linee dovrebbero essere attivate entro fine anno.

Per l'amministrazione di Emmanuel Macron, si tratta di favorire il mantenimento dei legami famigliari, considerato un elemento chiave del reinserimento in società e disinnescare una delle principali fonti di conflitto in prigione, il traffico di telefoni cellulari.