Attentatore San Pietroburgo confessa

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - L'autore dell'attentato al centro commerciale Gigant Hall di San Pietroburgo il 27 dicembre, che ha ferito almeno 18 persone, "ha confessato". Lo riferiscono gli inquirenti, citati dai media russi, precisando che l'uomo "è uno squilibrato" e da quando aveva 19 anni, ora ne ha 35, è stato ricoverato diverse volte in ospedali psichiatrici. Dubbi anche sui legami tra l'autore dell'attentato, nel quale sono rimaste ferite 18 persone, e l'Isis che aveva rivendicato l'attacco attraverso la propria 'agenzia' Amaq. Secondo gli inquirenti infatti l'uomo, che si chiama Dmitri Lukianenko ed è di San Pietroburgo, fa parte della "setta nazionalista occultista 'New Age'" e avrebbe agito motivato dall'odio per i servizi psichiatrici. Vicino al luogo dell'esplosione, Lukianenko aveva nascosto due chiavette usb nelle quali sono contenute "informazioni sulle ragioni dell'attentato e una foto dell'ordigno utilizzato".