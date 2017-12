Putin a Trump, rispetto reciproco

(ANSA) - MOSCA, 30 DIC - Principi di "uguaglianza" e "rispetto reciproco". È quanto chiede il presidente russo Vladimir Putin alla controparte Usa Donald Trump nel suo messaggio di auguri di buon anno.

"Nel suo messaggio di saluti al Presidente degli Stati Uniti d'America - fa sapere il Cremlino - Putin ha rilevato, tra le altre cose, la sua forte convinzione che nell'attuale contesto internazionale difficile, è particolarmente importante per la Russia e gli Stati Uniti impegnarsi in un dialogo costruttivo al fine di migliorare la stabilità strategica globale e trovare le migliori soluzioni alle sfide e alle minacce globali".

"Il presidente della Russia ha sottolineato l'importanza dei principi di uguaglianza e rispetto reciproco come fondamento per lo sviluppo di relazioni bilaterali", ha affermato il Cremlino.

"Questo ci consentirebbe di fare progressi nel promuovere una cooperazione pragmatica progettata a lungo termine", si legge nel saluto citato dalla Tass.