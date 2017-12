Capodanno: a Mosca 800 blocchi cemento

Circa 800 blocchi di cemento saranno installati vicino alle stazioni della metropolitana più affollate e in altri luoghi-simbolo di Mosca prima del 30 dicembre per garantire la sicurezza durante le celebrazioni del nuovo anno. Così il servizio stampa del dipartimento di sicurezza della città. "La creazione di aree sicure circondate da barriere che impediscano ai camion di entrare nei luoghi affollati a Mosca va avanti da diversi anni. Ma prima delle grandi celebrazioni i problemi legati alla sicurezza ricevono un'attenzione speciale", si legge nella nota. Le misure saranno infatti rafforzate in tutta la città. Oltre alle barriere di cemento verranno utilizzate telecamere a circuito chiuso e dispositivi di sorveglianza aerea. Inoltre, punti di controllo saranno allestiti agli ingressi delle aree degli eventi pubblici e i visitatori saranno controllati con i metal detector. La sicurezza verrà garantita nella capitale da oltre 46mila addetti nei giorni compresi fra il 30 dicembre e l'8 gennaio. Così la Tass.