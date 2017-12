Gb: fregata russa in acque britanniche

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Una nave della Royal Navy è stata mobilitata per seguire una nave da guerra russa in navigazione vicino alle acque territoriali britanniche nel giorno di Natale.

Lo rende noto il ministero della Difesa del Regno Unito. Secondo quanto riferiscono i media britannici, la HMS St Albans ha seguito la fregata Admiral Gorshkov nel mare del Nord. La Marina britannica ha di recente registrato un incremento delle unità russe in navigazione attraverso le acque britanniche. La Albans è salpata il 23 dicembre scorso ed è rimasta in mare anche ieri per controllare gli spostamenti della fregata russa "in acque di interesse nazionale", riferisce il ministero della Difesa. "Non esiterò a difendere le nostre acque o tollererò qualunque forma di aggressione", ha detto il ministro Gavin Williamson. "La Gran Bretagna non sarà mai intimidita quando si tratta di proteggere il nostro Paese, il nostro popolo e i nostri interessi".