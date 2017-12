Russia, sostenitori Navalni in piazza

Sostenitori dell'oppositore russo Alexiei Navalni sono scesi in piazza in una ventina di città per sostenere la sua candidatura, sulla quale però è stato posto un veto, alle presidenziali che si terranno il prossimo marzo. In atto una raccolta di firme necessarie per registrarlo come candidato per sfidare il presidente Vladimir Putin.

Funzionari elettorali hanno già fatto sapere che Navalni non è candidabile per guai giudiziari che l'oppositore ritiene di matrice politica. Lo scrive la Bbc online.