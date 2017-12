Gb: principessa Kent si scusa con Meghan

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Travolta dalle critiche sui social, la principessa del Kent ha chiesto scusa per aver indossato una controversa spilla con una testa di moro, scatenando le accuse di razzismo, al pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace. La principessa "è molto dispiaciuta e angosciata di aver provocato un'offesa", ha detto il portavoce Simon Astaire. Il 'caso' è scoppiato in quanto la principessa ha scelto di portare la spilla nel corso del pranzo al quale hanno preso parte al gran completo i Windsor, fra cui il principe Harry e la fidanzata Meghan Markle, che ha origini afro-americane da parte di madre.

Sui social media si sono scatenate le accuse alla moglie del principe Michael del Kent, cugino della regina Elisabetta II.

Tra l'altro la fidanzata di Harry ha pure incontrato la principessa al pranzo, ma non è dato sapere se in quel momento indossava la spilla. "La spilla era un regalo ed è stata indossata diverse volte in passato", ha spiegato il portavoce.

Pare che la principessa abbia deciso di non indossarla più .