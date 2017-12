Alfano a Tripoli, a italiani prima linea

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, è "a Tripoli per portare i saluti e gli auguri del governo italiano a tutti gli uomini e le donne che con il loro lavoro in prima linea testimoniano ogni giorno la presenza e la vicinanza dell'Italia alle Istituzioni e alla popolazione libica". E' quanto si legge in un tweet della Farnesina.