Cina aumenta investimenti sanitari e per reti in 5G

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - La Cina aumenterà il contributo allo sviluppo di opere e infrastrutture fondamentali come i servizi sanitari pubblici e le reti in 5G nel tentativo di mitigare l'impatto dell'epidemia del nuovo coronavirus (COVID-19) sui progressi degli investimenti. Gli sforzi si concentreranno sul rafforzamento degli anelli deboli e sul lancio dei progetti che garantiscano l'efficacia e l'efficienza degli investimenti. Lo afferma Liu Shihu, un funzionario della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, in una conferenza stampa online tenutasi oggi. Secondo Liu Shihu, la costruzione di grandi progetti e infrastrutture previste dai piani nazionali sarà accelerata, con maggiori investimenti nei servizi sanitari pubblici e nelle forniture di emergenza in cima all'agenda. In termini di rafforzamento degli anelli deboli delle infrastrutture, il Paese migliorerà anche la realizzazione di progetti che mirano alla riduzione della povertà nel paese, i trasporti e l'energia, i mezzi di sussistenza della popolazione e la ristrutturazione di vecchie aree residenziali urbane. Liu ha evidenziato un rapido sviluppo di nuovi progetti infrastrutturali, come le reti in 5G e i data center e un maggiore rinvigorimento degli investimenti privati.

Per garantire uno sviluppo stabile degli investimenti, la Cina riavvierà i progetti con un approccio specifico per categoria e per regione che garantirà la prevenzione e il controllo di COVID-19 e lavorerà per risolvere le difficoltà relative alla manodopera, ai trasporti e ai materiali da costruzione. Liu rivela che il Paese aumenterà anche le obbligazioni speciali per i governi locali e intensificherà la preparazione di progetti da finanziare con le obbligazioni, con un maggiore sostegno per la costruzione di infrastrutture e programmi di servizio pubblico che genereranno entrate soddisfacenti.

