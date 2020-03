Principale produttore cinese di veicoli green produrrà mascherine

Molte aziende in Cina, dai produttori di biancheria intima agli armatori che costruiscono navi, hanno trasformato le loro attività per soddisfare la crescente domanda di mascherine nel corso dell'epidemia di coronavirus. Ora, un nuovo partecipante si è aggiunto alla lista: BYD, il principale produttore cinese di veicoli a nuova energia.

Nel parco industriale di Baolong di BYD, nella metropoli meridionale di Shenzhen, nella provincia del Guangdong, più di 600 lavoratori hanno confezionato ed esaminato le mascherine prodotte da 100 linee di produzione in una fabbrica di 15.000 metri quadrati in funzione da circa un mese. In seguito all'epidemia, le mascherine sono diventate l'attrezzatura protettiva più necessaria, oltre ai disinfettanti e alle tute protettive.

Nel frattempo, BYD era sotto pressione per riprendere il lavoro. Lo afferma Li Wei, dell'ufficio del presidente di BYD: "Abbiamo 250.000 dipendenti, contando due mascherine per ognuno di loro, avevamo bisogno di 500.000 mascherine. Shenzhen ha più di 20 milioni di abitanti, e quindi servivano almeno 40 milioni di mascherine. A questo punto la BYD ha deciso di realizzarle direttamente". "Avevamo un disperato bisogno di macchine per fare le mascherine, ma per ogni macchinario di solito ci vogliono 40 giorni per la consegna", ha dichiarato Li."Inoltre, era impossibile acquistare queste attrezzature durante l'epidemia, quindi abbiamo costruito le macchine di produzione da soli".

L'azienda ha formato rapidamente un gruppo di ricerca e ha redatto più di 400 bozze di attrezzature in tre giorni. Successivamente, sono passati sette giorni per trasformare le bozze in macchine vere e proprie. Per ogni macchina per la fabbricazione di mascherine, BYD si è fatta carico del 90% degli oltre 1.300 componenti, compresi gli ingranaggi, le catene e i rulli. Nel giro di un mese, BYD ha creato 100 linee di produzione di mascherine. Il 17 febbraio, il primo lotto di mascherine di BYD è entrato sul mercato offline. Ogni linea può produrre 50.000 mascherine al giorno. Con le nuove linee di produzione, BYD è in grado di produrre cinque milioni di mascherine e 300.000 flaconi di disinfettante al giorno, rendendo l'azienda uno dei maggiori produttori di maschere al mondo.