Cina: entro il 2025 20% connessioni globali via 5G

Entro il 2025, il 20% delle connessioni globali passeranno attraverso reti 5G, diffuse in particolare nei Paesi più sviluppati dell'Asia, del Nord America e dell'Europa. E' quanto emerge da un rapporto diffuso oggi dalla GSM Association (GSMA) e da GTI, una piattaforma di cooperazione globale per le tecnologie TD-LTE e 5G avviata da China Mobile.

Secondo le previsioni contenute nel documento, per sostenere questa crescita, nei prossimi cinque anni gli operatori investiranno circa 1.100 miliardi di dollari in tutto il mondo in servizi di telecomunicazione mobile, di cui circa l'80% in reti 5G.

"I governi rappresentano dei partner essenziali per il settore della telefonia mobile, agevolando e garantendo le corrette condizioni agli operatori per effettuare gli investimenti necessari nel 5G e promuoverne lo sfruttamento commerciale", ha spiegato John Giusti, direttore generale di GSMA.

"Come dimostrato dai Paesi che per primi hanno investito nel 5G, politiche più favorevoli sono fondamentali per lo sviluppo di questa rete di nuova generazione, consentendo la trasformazione digitale delle varie società ed economie", ha aggiunto Giusti. "Si prevede che tra il 2024 e il 2034 le tecnologie in 5G contribuiranno con 2.200 miliardi di dollari all'economia globale, ma solo se i politici faranno la propria parte".