Cina: arrivate donazioni da 46 Paesi per l'epidemia

(XINHUA) - PECHINO, 3 MAR - Sono arrivati in Cina materiali per la prevenzione e il controllo dell'epidemia donati da 46 Paesi e da sei organizzazioni internazionali. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian.

"Secondo le informazioni fornite dai canali diplomatici, un totale di 62 Paesi e sette organizzazioni internazionali hanno donato materiali per la prevenzione e il controllo dell'epidemia alla Cina, le donazioni di 46 Paesi e sei organizzazioni sono già arrivate in Cina", ha dichiarato Zhao durante una conferenza stampa.

Il portavoce ha aggiunto che 12 Paesi e due organizzazioni internazionali hanno fornito o annunciato che provvederanno a fornire cibo, denaro e altre forme di sostegno alla Cina. La Cina - ha aggiunto Zhao - è profondamente grata per il sostegno sincero e amichevole della comunità internazionale e ha fiducia nella capacità di vincere la battaglia contro l'epidemia in tempi brevi. (ANSA-XINHUA).