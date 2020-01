Virus Cina: pronti 2.000 letti di ospedale in Wuhan

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 22 GEN - Le autorità sanitarie della città cinese di Wuhan hanno annunciato ieri l'immediata disponibilità di 800 posti letto in tre diversi ospedali selezionati e la preparazione nel più breve tempo possibile di altri 1.200 per far fronte alla diffusione della polmonite causata dal nuovo coronavirus. Peng Houpeng, vicedirettore della Commissione sanitaria municipale, ha annunciato inoltre che cinque nuovi reparti di terapia intensiva sono stati messi in piedi in altrettanti ospedali locali, ciascuno con 30 operatori sanitari in servizio 24 ore su 24. (ANSA-XINHUA)