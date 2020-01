Virus Cina: esperti dell'Oms in missione a Wuhan

(ANSA-XINHUA) - WUHAN, 22 GEN - Un gruppo di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha trascorso gli ultimi due giorni a Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei in Cina centrale, per esaminare le contromisure da prendere contro l'epidemia causata dal nuovo coronavirus. Lo comunica la Commissione Nazionale della Sanità cinese precisando che gli esperti hanno ispezionato i sistemi di monitoraggio della temperatura corporea dei viaggiatori in partenza dall'aeroporto della città e controllato l'intero processo di screening, quarantena e trattamento dei pazienti in un ospedale locale.

Gli esperti dell'Oms hanno anche confermato la trasmissione del virus da persone a persona e le infezioni tra il personale medico. "L'Oms ha espresso il suo apprezzamento verso la Cina per aver volontariamente riportato informazioni sull'epidemia e ha annunciato che rafforzerà la cooperazione con Pechino", ha detto la Commissione. (ANSA-XINHUA)