Hong Kong: accoltellato un deputato locale

(XINHUA) - HONG KONG, 6 NOV - Un deputato di Hong Kong è stato ferito durante un'aggressione all'arma bianca e ricoverato questa mattina in ospedale.

Junius Ho, membro del Consiglio legislativo della Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, è stato accoltellato al fianco sinistro da un uomo nei pressi del Richland Garden di Tuen Mun, verso le 8:44 del mattino, ora locale. Il deputato, insieme all'aggressore, è stato ricoverato all'ospedale di Tuen Mun.

Ho è in corsa per la rielezione nel consiglio distrettuale di Tuen Mun.(SEGUE)