Xi: 'Più blockchain per la Cina'

Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha sottolineato l'importante ruolo della tecnologia blockchain nel nuovo ciclo di innovazione tecnologica e trasformazione industriale, raccomandando maggiori sforzi per accelerare lo sviluppo del settore. Xi ha parlato presiedendo una sessione di studio di gruppo dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese sullo sviluppo e le tendenze della tecnologia blockchain.

Xi ha detto che l'applicazione della tecnologia blockchain è stata estesa a settori quali la finanza digitale, l'Internet delle Cose, la produzione intelligente, la gestione della catena di distribuzione e il trading digitale di asset. I principali Paesi del mondo stanno intensificando gli sforzi nella pianificazione dello sviluppo tecnologico nel campo del blockchain. Notando che il settore blockchain della Cina ha una solida base, Xi ha dichiarato che è necessario accelerare lo sviluppo della tecnologia blockchain e il progresso industriale guidato dall'innovazione. Secondo Xi, maggiori sforzi dovrebbero essere compiuti per rafforzare la ricerca di base e aumentare la capacità di innovazione, per aiutare la Cina a guadagnare un vantaggio nel settore emergente a livello teorico, nel campo del progresso e dal punto di vista industriale. Xi ha dichiarato che dovrebbero essere migliorate le attrezzature coordinate fondamentali e dovrebbero essere accelerate le innovazioni nelle tecnologie chiave, per fornire un supporto tecnologico sicuro e controllabile per lo sviluppo del settore blockchain e la sua applicazione, sottolineando l'importanza che riveste il miglioramento della ricerca sulla standardizzazione blockchain per aumentare l'influenza della Cina e il potere normativo in ambito globale.