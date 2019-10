Cina: droni e sottomarini in parata a Pechino

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 1 OTT - Diversi modelli di velivoli senza pilota sviluppati in Cina hanno sfilato oggi durante la parata militare tenuta a Pechino in occasione del settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese.

Questi armamenti comprendono droni da ricognizione capaci di operare in diverse condizioni e a differenti altitudini. Tra questi è apparso per la prima volta in pubblico un velivolo da ricognizione senza pilota capace di operare ad alta velocità e ad alta quota, l'unico drone presentato in parata completamente ricoperto da un rivestimento di colore nero.

Secondo Dang Dongxing, un ufficiale di una di queste formazioni militari, la cosiddetta 'falange' di droni mostra un nuovo genere di forza di combattimento per le guerre del futuro e tutti gli armamenti aerei oggi in parata sono stati sviluppati a livello nazionale. L'ufficiale ha poi osservato come i sistemi d'arma e da combattimento senza pilota cinesi siano già "al massimo livello mondiale" sotto alcuni aspetti o siano vicini a raggiungerlo.

Alla parata sono stati anche messi in mostra alcuni droni cinesi da ricognizione e d'attacco, come il GJ-2 e il GJ-11, oltre a una serie di sottomarini senza pilota. (ANSA-XINHUA).