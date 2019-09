Cina: il 'chirurgo della frutta' sbanca su Internet

Sbanca su internet Wang Yexiao, un vero chirurgo di 32 anni della provincia nord-orientale cinese del Heilongjiang, che posta video di interventi chirurgici eseguiti sulla frutta.

Asportando lo "stomaco" delle arance ed eseguendo un "parto cesareo" su una pitaya, Wang simula gli organi umani ricorrendo alla frutta allo scopo di suscitare l'interesse del proprio figlio di due anni nella medicina.

"A differenza dei veri e propri interventi chirurgici, la simulazione delle operazioni sulla frutta non spaventa mio figlio, ma lo attrae grazie ai colori vivaci", sostiene il medico cinese.

E così il "chirurgo della frutta" si è inaspettatamente guadagnato oltre 200.000 follower, dopo aver pubblicato dal 2018 alcuni filmati su come eseguire questi "interventi chirurgici" su una piattaforma cinese per video brevi. "Ho pubblicato i video su Internet soltanto per divertimento. Non avrei mai pensato che avrebbero ottenuto milioni di visualizzazioni", afferma Wang. "Nei commenti, i miei follower sostengono che questi filmati li aiutano a conoscere sempre di più gli interventi chirurgici". "Finalmente so come è stata rimossa la cisti sul mio rene sinistro", commenta un follower sotto uno dei video.