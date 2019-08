Hong Kong: polizia, 21 agenti feriti in scontri nel weekend

(ANSA-XINHUA) - HONG KONG, 26 AGO - Ventuno agenti di polizia sono stati feriti durante i violenti scontri del fine settimana a Hong Kong, in cui "manifestanti radicali hanno intensificato la violenza, devastando negozi a caso e aggredendo gli agenti di polizia con armi letali". Lo ha detto oggi la polizia di Hong Kong.

Secondo quanto riferito in conferenza stampa, fra i 21 agenti, 16 sono stati feriti ieri, uno dei quali ha subito una grave emorragia dopo essere stato colpito alla schiena da un oggetto affilato. Altri cinque sono stati feriti sabato 24 agosto colpiti da mattoni.

Secondo quanto riportato dall'assistente capo della polizia Mak Chin-ho, i manifestanti hanno usato armi potenzialmente letali per attaccare gli agenti, inclusi mattoni, pali di metallo, lunghi bastoni e bombe molotov. "Questi attacchi sono intenzionali, pianificati e organizzati", ha detto Mak Chin-ho.(ANSA-XINHUA).