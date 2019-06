Un panda gigante curato torna in libertà

(XINHUA) - CHENGDU, 16 GIU - Un panda gigante che si era ammalato ed era stato salvato da alcuni abitanti, è tornato in libertà dopo 10 settimane di cure. L'animale era stato trovato il 5 aprile dai contadini della Contea di Jiuzhaigou, situata nella Provincia sudoccidentale di Sichuan.

Il Centro di Ricerca di Chengdu per l'Allevamento dei Panda Giganti aveva inviato un gruppo di due veterinari e un allevatore per soccorrere il raro animale nella Contea di Jiuzhaigou.

Il gruppo aveva esaminato l'esemplare, una femmina adulta con un'età presumibilmente compresa tra i 7 e gli 8 anni vedendola gravemente disidratata, e diagnosticandole numerose patologie, tra cui disturbo elettrolitico, acidosi metabolica, infezione, anemia e disfunzioni cardiache.

Dopo più di due mesi di trattamento intensivo e assistenza, l'assunzione di cibo e lo stato mentale del panda sono migliorati gradualmente. Ora l'animale pesa 85 chilogrammi, una cifra superiore di 10 chilogrammi rispetto all'inizio delle cure.(ANSA).