Coronavirus: riaprono aeroporti Hubei

(ANSA) - PECHINO, 28 MAR - La provincia dell'Hubei riapre da domani i suoi aeroporti alle tratte domestiche, ad eccezione del Wuhan Tianhe International Airport, lo scalo del capoluogo Wuhan destinato a tornare a una operatività limitata solo l'8 aprile.

Dopo oltre due mesi di chiusura a causa della pandemia del coronavirus, la Civil Aviation Administration of China (Caac), ha spiegato in una nota postata sul suo sito che i voli saranno soltanto domestici, in linea con quanto anticipato già all'inizio della settimana.

Saranno esclusi dal nuovo programma, invece, i collegamenti per Hong Kong, Macao e Taiwan e tutti quelli tra l'Hubei e Pechino. Wuhan, la città focolaio della pandemia, si allineerà al resto della provincia dall'8 aprile. Tuttavia, i cargo torneranno invece a operare in tutti gli aeroporti dell'Hubei e le compagnie aeree sono addirittura incoraggiate ad aggiungere voli extra sia domestici e sia internazionali al fine di stabilizzare la filiera di produzione e distribuzione.