Coronavirus: Seychelles, primi due casi

(ANSA) - VICTORIA, 15 MAR - Le isole Seychelles confermano i primi due casi di coronavirus. Il commissario della Sanità pubblica, Jude Gedeon, ha annunciato che due cittadini tornati dall'Italia l'11 marzo sono risultati positivi al test. "Non appena abbiamo saputo che queste due persone erano state a contatto con una persona malata, abbiamo decido di effettuare il test questa mattina e il risultato è stato positivo", ha detto il commissario. "Abbiamo già iniziato a rintracciare tutte le persone che sono state in contatto con i pazienti, ma poiché sono in una fase iniziale il rischio di diffusione è debole", ha aggiunto.