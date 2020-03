Myanmar: rimpatriati resti soldati Usa

(ANSA) - MANDALAY, 12 MAR - A bordo di un aereo militare, sono stati rimpatriati oggi i resti di presunti aviatori statunitensi morti in combattimento in Myanmar durante la seconda guerra mondiale.

Il Myanmar fu un campo di battaglia chiave tra gli Alleati e il Giappone durante il secondo conflitto mondiale. Si ritiene che i resti rimpatriati oggi siano quelli di alcuni dei sette militari che erano a bordo di un aereo B-25G abbattuto nel febbraio 1944 nel nord di Salingyi. Il rimpatrio eà avvenuto dall'aeroporto di Mandalay, dove si è tenuta una cerimonia in onore dei militari dispersi, mentre militari americani con i guanti bianchi trasportavano le bare drappeggiate nella bandiera americana su un aereo militare C-17.

I resti saranno presi in consegna per ulteriori analisi in un laboratorio delle Hawaii.