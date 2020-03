Coronavirus: Oms, pandemia controllabile

(ANSA) - GINEVRA, 12 MAR - "La pandemia è controllabile". Lo ha ribadito l'Oms, dopo aver dichiarato ieri che la diffusione del coronavirus è una pandemia. Il coronavirus è una "pandemia controllabile" se i paesi mettono in campo misure per contrastarla, ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus incontrando i diplomatici a Ginevra. "Siamo profondamente preoccupati che alcuni paesi non si stiano approcciando a questa minaccia con il livello di impegno necessario", ha spiegato, secondo quanto riferisce un comunicato.