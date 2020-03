Esplosioni a insediamento Ghani a Kabul

(ANSA) - Kabul, 9 MAR - Due esplosioni sono avvenute durante la cerimonia di insediamento del presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, a Kabul.Le due esplosioni sono risuonate mentre si stavano svolgendo due cerimonie d'investitura parallele, in due ali separate del palazzo. Di Ghani, ufficialmente rieletto, e il rivale ed ex vicepresidente Abdullah Abdullah, che si è autoproclamato a sua volta. "Non ho giubbotto antiproiettili, ho solo la mia camicia. resterei anche se mi dovessi sacrificare", ha dichiarato Ghani, che non è sceso dal suo palco malgrado l'allarme risuonasse nel palazzo presidenziale dopo i due scoppi, di cui non è ancora chiara la natura.