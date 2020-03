Coronavirus: Cina, crollo hotel, 4 morti

(ANSA) - PECHINO, 8 MAR - Almeno quattro persone sono morte in seguito al crollo in Cina - a Quanzhou, città della provincia di sudest del Fujian - dell'hotel Xinjia usato per osservare la quarantena supplementare dei pazienti guariti dal coronavirus provenienti da altre province: lo ha reso noto il ministero per la Gestione delle emergenze. Cinque feriti sono in condizioni critiche.