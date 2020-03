Afghanistan: Ghani su detenuti talebani

(ANSA-AFP) - KABUL, 1 MAR - "Non c'è nessun impegno da parte del governo per liberare 5mila prigionieri talebani". Lo ha detto il presidente afghano, Ashraf Ghani, all'indomani dello storico accordo di pace firmato fra Usa e talebani, respingendo dunque una delle componenti chiave dell'intesa che metterebbe fine a 19 anni di guerra nel Paese. "Non ci siamo impegnati a scarcerare 5mila prigionieri", ha detto Ghani. "Questo è il diritto e la volontà del popolo afgano. Potrebbe essere incluso nell'agenda dei colloqui intra-afgani, ma non può essere un prerequisito per le trattative", ha aggiunto Ghani.