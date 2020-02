Afghanistan: Nato, c'è opportunità pace

(ANSA) - BRUXELLES, 22 FEB - "Ora è giunto il momento per i leader politici dell'Afghanistan di riunirsi a sostegno del processo di pace. Sono necessari calma, dialogo e compromesso, non azioni unilaterali. Questa opportunità per la pace non dovrebbe essere sprecata". Così in un tweet l'account ufficiale della Nato in Afghanistan dopo l'annuncio ieri della mini-tregua a partire da oggi nel paese asiatico per aprire la strada a uno storico accordo tra Stati Uniti e talebani che inneschi veri e propri negoziati di pace e che dovrebbe aprire le porte a un accordo per un ritiro delle truppe Usa dal territorio afghano.