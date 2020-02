La Cina silura dirigenti nell'Hubei

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il governo cinese ha deciso di silurare due figure di primo piano dell'Hubei per come hanno gestito l'emergenza coronavirus. Lo riporta la Bbc. Si tratta, tra gli altri, del segretario del partito per la Commissione salute della provincia, il capo della Commissione e il vice direttore della Croce Rossa locale.