Coronavirus:esperti Cina e mondo insieme

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Un'iniziativa che "mette insieme il meglio della scienza cinese e internazionale". Così il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha definito la missione di un gruppo di esperti internazionali partiti oggi per la Cina per collaborare con i colleghi cinesi nella risposta all'epidemia di coronavirus. "Facciamo un passo indietro e lasciamo lavorare gli scienziati. Abbiamo piena fiducia in loro. Sono loro a dovere indicarci le soluzioni", ha aggiunto Ghebreyesus, parlando nella sua conferenza stampa quotidiana da Ginevra.